O ex-governador do Acre, Flaviano Melo, enfrenta um delicado quadro de saúde.

Internado com pneumonia na UTI do Instituto de Traumatologia e Ortopedia do Acre, aguarda transferência para São Paulo, conforme informou o MDB.

Nesta hora de incerteza, desejamos melhoras ao ex-governador e força para sua família…

Mas não podemos ignorar a pergunta:

Até quando o Acre precisará transferir seus doentes graves para longe, em busca de cuidados médicos que deveriam estar disponíveis a todos, perto de casa?

A saúde parece virar um privilégio distante…

