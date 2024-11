Dep Edvaldo, nesta terça durante sessão na Aleac

— A exigência da videoaula tem causado transtornos e prejuízos aos candidatos e candidatas que buscam se inscrever no concurso da Secretaria de Estado de Educação. Hoje, recebi a informação de que o Youtube não está aceitando a videoaula por um motivo: a exposição de dados dos inscritos. Na videoaula, além do nome do candidato, há outros requisitos que precisam estar presentes, como número de inscrição. A plataforma entende que há exposição de dados. Dessa forma, os inscritos estão sendo severamente prejudicados, correndo o risco de não terem suas inscrições validadas. É preciso suspender essa exigência da videoaula, que já provou ser um método excludente.

(…)