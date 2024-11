Fui ver com Deyse e a mãe o filme ‘Ainda Estou Aqui’ na estreia nacional em Rio Branco há alguns dias.

Saí engasgado do cinema.

Na verdade, chorei algumas vezes durante a sessão e no final do filme…

Deyse e Mãe não sabem até agora…

Sou do tipo que fica no cinema até as últimas letrinhas acabarem de subir na tela…

É como consagro a arte(imitando a realidade) que acabo de ver.

Sempre faço isso…seja no cinema, no notebook e na tv.

Nesse filme, baseado no livro de Marcelo Rubens Paiva – deu vontade de não sair do cinema e pedir pra passar de novo ou continuar o filme…que é sobre o Brasil.

Rubens Paiva(pai de Marcelo, foi deputado) era um engenheiro e foi assassinado pela ditadura militar, que nunca entregou seu corpo à família.

No final, puxei palmas(e dentro de mim gritava ditadura nunca mais) e fui acompanhado pela plateia na sala…

Ah,,,e a música de Erasmo é um detalhe à parte do filme…

Dilacera o coração…

‘É preciso dar um jeito, meu amigo’

Versos fundamentais:

//Eu cheguei de muito longe

//E a viagem foi tão longa

(…)

//Mas estou envergonhado

//Com as coisas que eu vi

//Mas não vou ficar acomodado

//Como tantos por aí

Ouça….linda demais!

J R Brãna B.