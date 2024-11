Da Aleac – Na sessão desta terça-feira, 19 de novembro, na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), o deputado Edvaldo Magalhães (PCdoB) fez um discurso(…) e disse que o país foi surpreendido pelas revelações de um plano para assassinar o presidente da república, Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes.

— Está comprovada a participação do general na arquitetura de um plano de assassinato dos eleitos e de eliminação de um ministro da Suprema Corte do nosso país. O Brasil nunca vivenciou um plano dessa envergadura – afirmou Edvaldo Magalhães, destacando a gravidade dos fatos revelados com a abertura do sigilo do relatório e dos pedidos de prisão.

— O Brasil está a conhecer hoje a parte mais perversa daquilo que se chama de bolsonarismo no país. Essa incapacidade de aceitar a vontade da maioria e de enfrentar o resultado da eleição matando os vitoriosos é algo muito grave.

(…)