Aí o resultado das agressões ao Brasil feitas pelo bilionário extremista de direita Elon Musk.

BBC – Chinesa SpaceSail está desenvolvendo um serviço de internet de alta velocidade por meio de um sistema de satélites de órbita baixa da Terra para operar no Brasil

(…)O Ministério das Comunicações assinou nesta terça-feira (19/11) acordos com a SpaceSail e a Administração Nacional de Dados da China. (…)

O plano pode ajudar a diminuir a dominância que a empresa Starlink, do bilionário americano Elon Musk, tem sobre o serviço de internet via satélite no Brasil.

(…)

Grifo meu: duas coisas: o Brasil precisa investir em tecnologia própria e ter a sua própria internet e o seu próprio GPS…Hoje estamos nas mãos dos Estados Unidos completamente. Fazer o acordo com a China, sim, mas desenvolver a nossa própria tecnologia (internet e GPS)…Sem isso não há soberania nem segurança nacional.

Grifo meu: China, Japão, países centrais da Europa, Índia têm sua própria internet e seu próprio GPS…E o Brasil?

J R Braña B.