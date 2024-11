A Executiva do MDB do Acre considera um achincalhe, uma verdadeira zombaria, a abordagem da Polícia Federal à residência de Marcus Alexandre, candidato do MDB à Prefeitura de Rio Branco, nas últimas eleições.

O povo de Rio Branco inteiro sabe quem patrocinou a maior compra de votos da história da política acreana, sob a complacência e conivência dos órgãos de controle e de repressão. O Juízo Eleitoral determinou à Polícia Federal do Brasil em bater na porta errada. Inversões de valores desse naipe protegem e estimulam os verdadeiros criminosos. Um desrespeito total para com as regras democráticas das eleições.

Vagner Sales,

Presidente