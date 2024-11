A Federação Brasil da Esperança (PT – PCdoB – PV) vem a público se manifestar a respeito da segunda fase da Operação Têmis, deflagrada hoje (29/11) pela Polícia Federal, que teve como um dos alvos o ex-prefeito, Marcus Alexandre, candidato a prefeito de Rio Branco na última eleição pelo MDB.

MDB – nota em defesa de Marcus Alexandre

É importante salientar que o próprio Marcus Alexandre, em setembro, quando deflagrada a primeira fase da Operação, foi à Polícia Federal denunciar os fatos, mostrando que ele foi vítima de uma armação política para incriminá-lo. Marcus Alexandre tem uma vida pautada no trabalho, sem vaidades, sempre atuando com zelo e respeito a coisa pública.

Certos de que a verdade irá prevalecer, reiteramos o nosso apoio irrestrito ao Marcus Alexandre e reforçamos os votos de confiança na Justiça e no trabalho investigativo da Polícia Federal.

Não é demais afirmar que foi notório o abuso do poder econômico e político por parte de chapas adversárias a de Marcus Alexandre, com megaestruturas nunca vistas antes. Tais fatos também carecem de investigação.

Destacamos, ainda, a necessidade de que sejam observados os princípios constitucionais da presunção de inocência e do devido processo legal, com a garantia de observância do contraditório e da ampla defesa, balizadores do ordenamento jurídico em uma investigação séria e comprometida com a verdade.

Federação PT, PCdoB e PV