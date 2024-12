Dep Edvaldo

— Os acontecimentos, envolvendo o concurso da Educação no último domingo (1/12), são graves. Vazamentos de provas, cola coletiva, fiscais que não foram preparados, desrespeito por parte da banca ao edital do concurso. Uma série de relatos feitos pelos concorrentes que demonstra uma única coisa: o instituto perdeu o rumo. Os responsáveis brincaram com o sonho das professoras e professores que se esforçaram e se preparam para fazer este concurso.

