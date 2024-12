O governo anunciou um pacote de corte de gastos pró-mercado que desagradou o mercado, que o avalia negativamente em 90%, segundo pesquisa da Quaest…

Desagradou também os que ganham salário mínimo, recebem BPC e BF, porque mexe na política de reajuste e cria dificuldades para o acesso aos programas de renda sociais…

Ou seja, o pacote de cortes de Fernando Haddad e Simone Tebet é tão ruim que desagradou todo mundo…o mercado e o povo.

É um dilema que o governo enfrenta.

Não desiste do modelo neoliberal e põe em risco 2026 com a ameaça da extrema-direita.

E veja que os números ajudam o governo a se comunicar com a sociedade, como revela o IBGE….

Vir a público em cadeia de rádio, tv/internet e refutar (e abandonar) os cortes de gastos no social e investir ousadamente no desenvolvimento do país em todas as regiões deveria ser a tônica…

Os números do IBGE são mais uma oportunidade do governo falar com os trabalhadores…

Vai falar….?

Não vai…

J R Braña B.