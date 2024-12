Neste blog de fim de mundo tenho defendido por esses anos todos que é preciso modificar a doutrina militarista das PM no Brasil.

O modelo herdado do período sinistro da ditadura-empresarial-militar faliu completamente.

Mais: ao longo do tempo piorou aos olhos da sociedade brasileira esclarecida e democrática a forma de atuação da PM frente aos problemas da violência cotidiana.

O que era para ser uma polícia cidadã brasileira, se transformou em tudo, menos numa polícia cidadã.

Uma polícia não deve existir para defender a propriedade, mas é exatamente nisso que as PMs do Brasil se transformaram: uma força que prioriza a proteção da propriedade em detrimento da segurança do cidadão

A nomeação da comandante Marta Renata é uma luz no fim do túnel na PM do Acre e, quiçá, se transforme num exemplo ao Brasil.

As mulheres são diferentes em tudo dos homens.

E os seus talentos e sensibilidade nunca foram experimentados num posto de comando da polícia do Acre.

A hora chegou.

Claro que a comandante Marta não mudará a doutrina militarista arcaica da PM do Acre.

Não depende só dela.

Depende da política, dos governos e do Congresso patronal brasileiro que, como todos sabem, nem pensa nisso… Pensa – com sua composição atual – em piorar as polícias.

A nomeação da comandante Marta ao cargo mais alto da Polícia Militar é, sem dúvida, o gesto político e técnico mais ousado do governador Gladson Cameli nos últimos seis anos….

É a sua melhor nomeação política como governador!

Considero a PM do Acre a polícia mais honesta do Brasil (é só comparar com a de SP, Rio, Amazonas, Bahia e outras…)

Desejo toda a sorte do mundo à coronel Marta.

Que sua gestão inaugure uma transformação profunda na Polícia Militar do Acre, inspirando um novo capítulo de coragem, respeito aos Direitos Humanos e compromisso social na defesa da vida.

De todas as pessoas, sem exceção.

J R Braña B.