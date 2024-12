O concurso público da Secretaria de Educação do Acre, que tem sido alvo de críticas sobre sua organização e a integridade do processo, foi remarcado para 6 de abril de 2025. O deputado Edvaldo Magalhães (PCdoB) já expressou pela centésima vez sua preocupação com a lisura do concurso, apontando falhas na condução e avaliação dos candidatos.

A exigência de uma videoaula no processo seletivo, põe a legalidade e eficácia do concurso: — “Esse critério fere a equidade, a igualdade e a livre concorrência, especialmente devido ao acesso precário à internet no estado.” disse.

O deputado também destacou que o edital foi alterado quatro vezes, apontando falta de planejamento e organização. Afirmou que a impessoalidade e a isonomia estão comprometidas, gerando insegurança nos candidatos sobre a transparência e justiça do processo.

Em resposta às críticas, o GdA, em parceria com o Instituto Nosso Rumo, remarcou a prova para 6 de abril de 2025. A atualização é parcial, e o cronograma completo será divulgado em breve…

Em tempo: cai ou não cai o critério de vídeo-aula no concurso? O tempo tá passando…

