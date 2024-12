Assessoria – O deputado estadual Edvaldo Magalhães (PCdoB) fez uma questão de ordem a respeito do concurso da Educação, durante a sessão online que aconteceu nesta quinta-feira (19/12).

O parlamentar pediu a retirada, em definitivo, da exigência da videoaula no novo edital que deve ser publicado nos próximos dias pelo governo do Estado. Ontem, dia 18, o governador Gladson Cameli anunciou a realização de novas provas em abril de 2025.

“Se anulou algo que estava tirando completamente a credibilidade do concurso e a minha questão de ordem é também uma questão de apelo para que a Mesa Diretora da Casa, incluindo o presidente, o vice-presidente, o primeiro-secretário e o nosso presidente da Comissão de Educação que fizessem uma ‘embaixada’ junto ao governador para que no novo edital. Esse edital vai ser publicado, vai ter um novo edital, então vai ser um novo concurso. Que ele possa retirar em definitivo a tal da videoaula. Porque se já tivemos problemas na primeira fase quando chegar, e se permanecer a videoaula, esse concurso vai virar uma parafernália, porque os critérios estabelecidos lá na videoaula, não são critérios isonômicos, não são objetivos e vai criar uma grande confusão neste concurso. Então, é uma ótima para o governador, se já tomou a decisão de limpar a área, que limpe de vez retirando a tal da videoaula”, defendeu Edvaldo.

A iniciativa do deputado Edvaldo Magalhães foi acatada pela Mesa Diretora. Vários parlamentares se manifestaram favoráveis à retirada da exigência da videoaula. Entre eles, os deputados Pedro Longo, vice-presidente da Aleac; Eduardo Ribeiro, vice-líder do governo; Afonso Fernandes; Chico Viga e Gilberto Lira. Este último é presidente da Comissão de Educação da Aleac. Ficou acertado que o deputado Nicolau Júnior e o presidente Luiz Gonzaga farão uma conversa com o governador Gladson Cameli (PP), a respeito do assunto. Eles se posicionaram favoráveis a não exigência da videoaula no maior concurso da Educação.

