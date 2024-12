Informação do dia oestadoacre.com neste sábado que milhares de servidores no Acre receberam o 13º salário

Criador do 13º salário: presidente João Goulart

O mesmo que os milicos depuseram – com um golpe – quando ele era o presidente do Brasil com a acusação – pasme, acusação – de que ele era comunista.

Pois é: um presidente de esquerda foi o criador do 13º salário no Brasil.

Ah, e foi o presidente que assinou o decreto que fez do Acre um Estado.

E não há uma placa, um nome de rua, nada no Acre que faça uma homenagem a esse político importante brasileiro.

Em tempo: já entrevistei o filho do presidente Jango.

J R Braña B.