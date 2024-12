Trecho do show na praia do Pina, em Recife, no comecinho da Praia de Boa Viagem

Sacadas dos apartamentos cheias para o show de Roberto…

O palco – foto – reprodu√ß√£o TV Pernambuco –

Investimento privado de R$ 10 milh√Ķes

Vídeo 1 РEncontrei o Nordeste



V√≠deo 2 – oestadoacre em Recife…

Vídeo 3 РGabi Morais

(…)