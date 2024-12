Tido nos EUA e no mundo do poder como um pacificador, Jimmy Carter foi um batista fervoroso, mas sem cair no fundamentalismo religioso.

Talvez isso tenha contribuído para sua não reeleição.

Como governador da Geórgia, legalizou o aborto em seu estado após a descriminalização pela Suprema Corte.

No pós-presidência, criou a Fundação Carter e se tornou um exemplo amplamente reconhecido.

Saiu do desprezo político para o respeito, como destacou hoje o New York Times.

Tornou-se pacifista, diplomata em defesa da solidariedade e da democracia, e recebeu o Nobel da Paz.

Jimmy Carter não verá seu homólogo Donald Trump liderar os Estados Unidos novamente.

Com certeza, esse nunca foi um de seus desejos.

Atravessou um século inteiro — 100 anos de vida.

Agora, é história.

J R Braña B.