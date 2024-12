Marcus Fleming* – Parece que foi ontem, a posse do Conselheiro José Ribamar Trindade, atual Presidente do Tribunal de Contas do Acre. Dois anos já se passaram, foram tão rápidos que nem sequer percebemos. A data de 1º de janeiro de 2025, já vem chegando batendo às portas, pedindo para entrar. Isto porque o nome da Conselheira Dulcinéa Benício fora aclamado pelo Pleno da Corte – Conselheiros, Ministério Público de Contas – MPC e, ainda, contou com a aprovação dos Servidores da Casa. A nova presidente terá, nos próximos dois anos, à sua frente, alguns desafios. Sendo uma mulher determinada, cristã, de notável saber jurídico, com certeza, envidará esforços para que sua gestão venha a ser participativa e empreendedora, produtiva e de alta performance.

A grande preocupação é de que a caminhada para a plena modernização da Corte de Contas Acreana não perca solução de continuidade, pois, assim será possível, desde que haja, inclusive, uma gestão compartilhada, comprometida com os sonhos de todos os servidores. Desta feita, sua gestão resultará no fortalecimento cada vez maior da institucionalização dos planos de ações que já contemplam a transparência, a eficiência, a eficácia e a efetividade na fiscalização, orientação e combate à corrupção.

Espera-se que haja uma maior integração entre servidores, Sindicato – SISCONTAS, Conselheiros, Membros do MPC, com vistas a se chegar, com equilíbrio emocional, a um consenso – promoção de justiça social, mediante à negociação das perdas salariais obtidas em 2024. Além de se contar com novas demandas negociáveis que atendam às expectativas dos servidores, sem maior comprometimento financeiro da Instituição.

Segundo a empresa de Consultoria Debit, “quando projetamos uma negociação, pensamos logo no indicador IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo). É o índice oficial que mede a inflação do país. A variação desse indicador reflete o custo de vida médio de famílias com renda mensal de 1 a 40 salários mínimos. O IPCA serve como termômetro para avaliar a perda do poder aquisitivo da moeda brasileira com o passar do tempo. O Governo Federal utiliza o IPCA como índice para medir a inflação, além de servir como referência para alterações nas taxas de juros”.

O reajuste do salário mínimo está previsto em 7,5%, a vigorar a partir de janeiro de 2025, no entanto, não estão descartados os esforços que possam conquistar um indicador acima deste patamar.

Dentre outras iniciativas, a Cons. Dulcinéa Benício, futura presidente do Tribunal de Contas, deverá prosseguir na implantação de projetos arrojados de inovação e modernização. Isso possibilita a se obter: vantagem competitiva, agregar valor aos serviços prestados, internos e externos, e passar a ser um diferencial de governança entre os Tribunais do país. Somente através de uma visão sistêmica e holística o TCE-AC desenvolverá uma governança exemplar. Sugerimos que os CEOs da Corte e servidores passem por um aprendizado complementar em Coaching e Liderança Afetiva. E assim, o Tribunal se apresentará, em breve, numa posição de protagonista na região norte e exemplo para todo o país no cumprimento de sua missão constitucional – o Controle Externo.

*Adm. Marcus Fleming, professor, auditor, pós-graduado e mestre em administração pela UFMG.

