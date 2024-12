O senador Petecão (PSD-AC) anunciou mais uma importante conquista para a segurança pública do estado do Acre. Por meio de emenda destinada via SENASP (Secretaria Nacional de Segurança Pública), com recursos da Comissão de Segurança Pública do Senado, foram adquiridas seis viaturas modelo Yaris Sedan e duas viaturas Cronos Sedan, que beneficiarão a Polícia Militar do Acre (PMAC), o Corpo de Bombeiros Militar do Acre (CBMAC) e a Polícia Civil do Acre (PCAC).

Dentre os veículos entregues, três viaturas Yaris Sedan já foram repassadas à PMAC, duas viaturas Yaris à PCAC, e uma Yaris para o CBMAC. O senador destacou a importância de equipar melhor as forças de segurança do estado: “Com essas viaturas, estamos dando condições de trabalho mais seguras e eficientes para os nossos policiais e bombeiros, permitindo uma resposta rápida e eficiente à população”.

Além disso, duas viaturas modelo Cronos Sedan foram adquiridas, sendo uma destinada ao CBMAC e outra à PCAC. No momento, os veículos Yaris destinados à PMAC e ao CBMAC já foram entregues à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (SEJUSP), restando apenas a entrega das duas viaturas Yaris para a Polícia Civil.

Esses investimentos fazem parte do compromisso do senador em fortalecer a segurança pública no estado e garantir que as forças policiais estejam equipadas para enfrentar os desafios diários. “A segurança da nossa população é prioridade. Continuaremos trabalhando para trazer mais recursos e melhorias para os nossos policiais e bombeiros”, enfatizou Petecão.

O senador Petecão tem se destacado à frente da Comissão de Segurança Pública, onde atua com foco no combate à criminalidade e no fortalecimento das forças de segurança no Acre e em todo o Brasil.