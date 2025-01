Nesta segunda-feira (6), o senador Sérgio Petecão (PSD-AC) anunciou o pagamento da primeira parcela de R$ 400 mil para a construção de um ginásio poliesportivo no bairro Adalberto Sena, em Rio Branco. A obra, que soma um investimento de R$ 2 milhões, será financiada por emenda parlamentar de sua autoria, viabilizada pelo Programa Calha Norte (PCN), do Ministério da Defesa.

Localizado no cruzamento das ruas Limoeiro e Coqueiro, o ginásio atenderá a uma antiga reivindicação da comunidade: um espaço seguro e moderno para práticas esportivas e culturais. Segundo Petecão, o projeto vai além do esporte. “O ginásio será um ponto de encontro, promovendo integração, eventos e atividades que transformam vidas”, destacou o senador.

A construção do espaço reforça a aposta no esporte como ferramenta de inclusão social e melhoria da qualidade de vida. Além de atender às necessidades esportivas e recreativas, o ginásio será um marco para o fortalecimento do senso de pertencimento no Adalberto Sena, proporcionando oportunidades para crianças, jovens e toda a comunidade.

Petecão enfatizou: “Investir em esporte é investir no futuro, oferecendo alternativas construtivas para nossas crianças e jovens, que podem transformar suas trajetórias.”

