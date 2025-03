Prefeito Bocalom

— No belíssimo evento de hoje no Horto Florestal, reforçamos mais uma vez a importância de cuidar e preservar a água. As crianças aprenderam sobre os processos que a tornam potável e, principalmente, sobre a necessidade de evitar o desperdício e manter nossos rios, igarapés e cursos d’água limpos. A verdadeira mudança começa na conscientização(…)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Tião Bocalom (@bocalom.oficial)