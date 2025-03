FSP – O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta sexta-feira (21) que o projeto de lei do governo que isenta do Imposto de Renda quem ganha até R$ 5.000 por mês será aprovado pelo Congresso, mas admitiu que é difícil compensar a perda de arrecadação.

Grifo meu: é difícil porque o governo Lula optou pelo não conflito, pelo não confronto com os ricos (mercado, agro, castas, especialmente)…Também optou por não dialogar com a população para pedir apoio político para essa necessidade e outras que estão aí na ordem do dia…como a do fim da jornada 6×1 para os trabalhadores da rede privada.

Grifo meu 2: você que tem carro meia boca igual ao meu e paga financiamento não é rico nem nunca foi rico….Rico mais ou menos(fidalgo) é quem ganha R$ de 600 mil por ano pra cima…



J R Braña B.