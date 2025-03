A Escola Professor Messias, em Sena, vai funcionar em tempo integral.

No entanto, não sei como está sua infraestrutura: há biblioteca atualizada, laboratórios de ciências e informática, salas climatizadas, banheiros decentes, quadra, salas adequadas para professores, cozinha e refeitório apropriados, área de convivência, nutricionista, armários individuais, internet para uso pedagógico, entre outros?

(em Rio Branco não há).

Em relação ao currículo, um modelo de tempo integral exige mais do que disciplinas regulares. São necessárias oficinas e atividades extracurriculares, como arte, música, teatro, esportes, educação socioemocional e projetos interdisciplinares.

Além disso, é fundamental o envolvimento das famílias, da comunidade e parcerias com empresas locais, IFAC, UFAC… não é pouca coisa.

Mas o prefeito garante a Escola Messias em tempo integral.

Ah, e vale lembrar: isso só é possível com recursos do Governo Federal (Governo Lula).

Confira o que diz Gehlen no vídeo – dividido em duas partes devido à música com direitos autorais usada pela produção do prefeito (e que não deveria).



Esporte preferido de Gehlen

Jabs de direita e esquerda nas regiões críticas do ex-prefeito.

Veja o que Gehlen diz..

São socos rápido e reto…

Se vai conseguir um nocaute político do adversário como pretende…veremos mais adiante…



J R Braña B.