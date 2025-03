A frase é do vice-presidente Geraldo Alckmin, que está no exercício da presidência, pois o presidente está em viagem à Ásia.

CNC – A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) entregou, nesta quarta-feira (26/03), em Brasília, a Agenda Institucional do Sistema Comércio 2025 ao presidente da República em exercício e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin.

O documento contendo uma série de sugestões de políticas públicas para o setor terciário também foi apresentado a ministros, lideranças do Executivo, e deputados federais e senadores.

Geraldo Alckmin ressaltou a importância e a riqueza da Agenda Institucional da CNC, também chamando a Confederação de ‘a casa campeã do emprego’.

— Não tem agricultura sem comércio. Não tem indústria sem comércio. O comércio é o campeão do emprego, da renda e da atividade civilizatória – reiterou.

O presidente em exercício destacou avanços dos últimos meses que beneficiaram o setor produtivo, como a criação da Letra de Crédito do Desenvolvimento (LCD), a nova regra para a Depreciação Acelerada, o Fundo Clima, a Lei do Marco Legal das Garantias, os programas Brasil Mais Produtivo e Remessa Conforme, a reforma tributária aprovada e a assinatura do acordo histórico de comércio entre Mercosul e União Europeia.

(…)

Grifo meu: Sena precisa repensar o seu comércio…a começar pela sua Rua do Comércio, a Pe. Egídio, que precisa ser refeita e modernizada. Ser um atrativo na cidade.

J R Braña B.