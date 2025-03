MP – O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), por meio da 14ª Promotoria Criminal, instaurou uma notícia de fato para averiguar as circunstâncias da morte de Adriano Ferreira da Silva, ocorrida na madrugada desta sexta-feira, 28, no Complexo Penitenciário Francisco D’Olveira Conde, em Rio Branco.

Ele foi preso em flagrante no dia anterior, acusado de estupro uma adolescente com austismo, que estava abrigada no Parque de Exposições Wildy Viana.

(…)

Grifo meu: todo preso – não importa o crime cometido – deve ter sua segurança dentro do presídio assegurada….o responsável por essa segurança é o Estado. Se o Estado não pode ou não tem como oferecer segurança a quem prende…, pra quê prender?

Grifo meu 2: a responsabilidade é dos governantes de plantão.



J R Braña B.

Iniciativa oestadoacre

(…)