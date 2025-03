Guilherme Amado, jornalista no Estado de Minas(PlatôBR e EM)

Subitamente sensível a direitos humanos, Bolsonaro não parece o mesmo da pandemia

(Bolsonaro, que passou a pandemia indiferente às centenas de milhares de vítimas e famílias, agora se preocupa com golpistas do 8 de Janeiro)

— O súbito interesse de Jair Bolsonaro pelo destino dos golpistas do 8 de Janeiro, em um surto humanista do ex-presidente, contrasta com a mais completa indiferença e insensibilidade de Bolsonaro em relação às 715,6 mil pessoas que morreram de Covid-19, vítimas da pandemia que estourou em seu governo.

(…)

Grifo meu: desprezível…,como diz Maria do Rosário.



J R Braña B.