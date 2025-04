A Justiça de Plácido de Castro tá com edital aberto pra ajudar instituições que fazem trabalhos sociais com dinheiro das penas pecuniárias — que é quando a pessoa paga uma multa em vez de ir presa.

Se você faz parte de uma escola comunitária, ONG, grupo de apoio, ou outro projeto que ajuda na educação, saúde ou segurança, essa é uma chance de conseguir recurso pra continuar ou melhorar seu trabalho.

📆 As inscrições vão de 14 de abril até 30 de maio de 2025.

📍 Pode entregar os documentos direto no Fórum ou mandar por e-mail: vacri1pc@tjac.jus.br

📱 Dúvidas? Manda mensagem no WhatsApp: (68) 99963-3763

🕐 Atendimento de segunda a sexta, das 7h às 14h.

