O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, participou nesta semana, em Belém, do Encontro de Prefeitas e Prefeitos da Amazônia Legal, que reuniu gestores para discutir pautas ligadas à COP30, marcada para outubro no Brasil. O evento foi realizado no Palácio Antônio Lemos e contou com a presença de autoridades nacionais e internacionais, como o secretário do Ministério do Meio Ambiente, Adalberto Maluf, e a embaixadora da Alemanha no Brasil, Bettina Cadenbach. Foram debatidos temas como planejamento urbano, financiamento de ações climáticas e boas práticas ambientais nos municípios amazônicos.

Durante o encontro, Bocalom reforçou sua posição já defendida em eventos internacionais, como na Escócia, de que preservar o meio ambiente não pode estar dissociado das necessidades humanas. Ele destacou a realidade de comunidades isoladas da Amazônia, como Santa Rosa do Purus, onde pessoas doentes ainda precisam ser transportadas em redes por dias até chegar a um posto de saúde.

— Fala-se muito em proteger a floresta para atrair recursos dos países ricos, mas é necessário lembrar que há seres humanos vivendo nela – afirmou o prefeito.

O prefeito também afirmou que o discurso humanizado sobre o meio ambiente tem ganhado apoio entre outros gestores da região. Ao lado da secretária municipal de Meio Ambiente, Flaviane Stedille, Bocalom apresentou ações de sua gestão, como a recuperação de 23 hectares de Áreas de Preservação Permanente com o plantio de 15 mil mudas, a desobstrução do Igarapé São Francisco após duas décadas, e a substituição da política de multas por queimadas urbanas por programas de educação ambiental.

Entre os destaques, Bocalom mencionou ainda a redução significativa das queimadas urbanas e rurais – de mais de 2.700 em 2020 para menos de 712 em 2024 – e a revitalização de espaços como o Horto Florestal, o Parque Capitão Ciríaco e o Parque Chico Mendes. Ele concluiu destacando o avanço no saneamento básico de Rio Branco, que, segundo ele, sairá de apenas 2,2% de cobertura de esgoto tratado para 42% até o fim de 2025.

