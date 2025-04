No sábado, um vídeo de uma servidora, ao lado do prefeito de Sena, expôs, talvez, a mais grave denúncia até agora contra a administração passada.

A acusação de compra de medicamentos pela prefeitura — que não teriam sido entregues à paciente denunciante — é, sem dúvida, o tiro político mais forte disparado por Gehlen até agora em direção ao ex-prefeito Mazinho.

O caso deve chegar, ainda esta semana, às mãos do Ministério Público.

Hoje, em plena segunda-feira, Gehlen anunciou, com o pagamento do mês de abril, a quitação do salário de dezembro — deixado em aberto pela gestão do ex-prefeito Mazinho.

São os melhores sete dias(dos 118) — a melhor semana — de Gehlen como prefeito de Sena Madureira.

Do ponto de vista político, óbvio.

E, claro, o prosseguimento de um longo calvário nas teias infindáveis da justiça para o ex-prefeito Mazinho.

Veja abaixo o anúncio feito hoje por Gehlen:

Em tempo: estamos aguardando o documento oficial do MP, que quer saber sobre o contrato de compra de combustível em Sena pela prefeitura.

J R Braña B.

