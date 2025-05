Circula nas redes sociais a alegação de que o governo Lula teria criado um novo imposto para compensar fraudes contra beneficiários do INSS. A informação é falsa.

A nota divulgada pelo Ministério da Previdência menciona ações de controle e reforço na fiscalização, mas não prevê a criação de qualquer tributo. Além disso, nenhuma proposta legislativa com esse teor tramita no Congresso Nacional, único responsável por aprovar novos impostos no Brasil.

(…)