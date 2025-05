Ricardo Melo, convidado do ICL, explica a fraude no INSS e as providências que começaram a ser tomadas para ressarcir os descontos indevidos dos aposentados por associações denunciadas

Em tempo: via AGU, o governo apreendeu o passaporte dos dirigentes dessas associações

Em tempo 2: app Meu INSS Рmeio ̼nico utilizado para aposentados consulturem se tiveram descontos indevidos.