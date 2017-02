Uma decisão correta e já até atrasada do STF do Brasil, enfim.

Presos maltratados em celas e prisões indignas do Brasil receberão indenizações.

A decisão serve para todos os estados.

Sim, porque num país civilizado os presos devem ser tratados com dignidade a partir do momento em que ficam à disposição do estado cumprindo suas penas.

