Mídia oficial da prefeitura de Sena: Carnaval 2017

De responsabilidade da prefeitura de Sena:

O Carnaval de Sena Madureira teve início nessa sexta-feira (24) e a primeira noite de folia na Avenida Avelino Chaves contou com uma programação repleta de atrações. “A prefeitura preparou uma festa muito bonita, organizada e com segurança para toda família. A expectativa é que nas cinco noites de Carnaval milhares de pessoas passem pela Avenida Avelino Chaves”, destacou Adjerbisson Costa, um dos organizadores do Carnaval de Sena.

O prefeito Mazinho Serafim (PMDB) fez questão de acompanhar de perto a estrutura do palco e a organização em geral.

“Fiquei muito contente com o que vi, principalmente pelo aparato de segurança. Essa era umas das principais preocupações da prefeitura e conseguimos manter o padrão, propondo diversão com tranquilidade para todos”, afirmou Mazinho Serafim.

Os foliões que prestigiaram a primeira noite aprovaram a organização do evento. “Gostei muito da primeira noite, vim prestigiar com minha família e os amigos achei super tranquilo. Brincamos com segurança, nos divertimos, dançamos. Realmente a festa foi pensada para a família. A prefeitura está de parabéns pela organização, com certeza virei prestigiar outras noites”, contou Maria Aparecida Bezerra, de 47 anos, moradora do Bairro Cristo Libertador.

“O Carnaval permite que as pessoas se misturem e confraternizem sem perder a espontaneidade. Hoje é apenas o começo de toda uma programação pensada para atender bem a demanda da nossa cidade”, comentou a chefe de gabinete da Prefeitura de Sena Madureira, Adriana Martha.

A folia em Sena Madureira vai até a próxima terça-feira (28) e conta com diversas atrações. Neste sábado (25) será realizado o Baile da Melhor Idade, a partir das 9h, no Clube da AABB. Além do baile, às 15hs o bloco das Virgens do Iaco se reúne na esquina do FlaSena e às 16h será realizado o Carnaval das Crianças na Avenida Avelino Chaves.

Confira nossa programação:

Palco oficial em frente à Praça 25 de Setembro – Avenida Avelino Chaves.

SÁBADO – 25/02

21h – Abertura

22h – DJ Wagnner

23h – Luziene

Meia-noite – Nícolas e Matheus

1h30 -Thyeri

2h30 – J. Alves e Dean

4h – Encerramento

DOMINGO – 26/02

21h – Abertura

22h – Pegada Sem Vergonha

23h – J. Alves

Meia-noite – Nícolas e Matheus

1h15 – Gilberto Lira

2h – Encerramento

SEGUNDA-FEIRA – 27/02

21h – Abertura

22h -Luziene

23h – Dean

Meia-noite – Pegada Sem Vergonha

1h – Nícolas e Matheus

2h – Encerramento

TERÇA-FEIRA – 28/02

21h – Abertura

22h – Thiery

23h – Nícolas e Matheus

Meia-noite – Trio Furacão

2h – Pegada Sem Vergonha (DJ Wagnner e Gilberto)

3h – Encerramento