Sena: Temporada 2: o ídolo de Mazinho e os urubus (vídeos)

Para situar os melhores leitores:

O prefeito Mazinho Serafim diz que está conseguindo uma usina de asfalto com ajuda do Flaviano Melo, do PMDêBêê (é assim que o deputado federal pronuncia o nome do partido PMDêBêê).

E que irá trabalhar todo dia para tapar os buracos da cidade.

Aí entra o ídolo do prefeito, Tião Lucena, que antes se apostava seria o secretário mais instável no cargo e hoje é um dos mais prestigiado.

-Eu sou seu fã – diz o prefeito.

Assista o vídeo 1:

Sobre a limpeza na cidade, o alcaide lembra que os urubus estão de férias no principado.

(Fosse eu o prefeito enviaria à Câmara um projeto dando aos urubus de Sena a comenda de heróis municipais e a condição pétrea de aves sagradas e intocáveis)…Porém, não sou o prefeito.

Vou dizer uma coisa aqui: o prefeito de Sena, quando quer, é espirituoso…poderia ser sempre assim.

Mensagens com humor são melhor compreendidas pelo público.

Assista o vídeo 2:

E não esqueça de prestar atenção na movimentação de um gilipollas em cima do palco, preocupado porque estou gravando o discurso do prefeito.

Ele deveria ficar alegre que o prefeito dele está aparecendo num dos três blogs de política mais visto do Acre por quem gosta de política e o disparado mais acessado em Sena Madureira.

Só a Temporada 1 já foi vista por mais de 8 mil navegantes e melhores leitores em 24h.

O ex-prefeito Mano é o ex do interior mais conhecido entre os seus homônimos que deixaram o cargo há dois meses.

E este blog é um dos responsáveis (senão o principal) por isso.

Mazinho, depois de Marcus Alexandre, é o prefeito mais divulgado…sabe por quê? porque este blog pôs Sena Madureira na discussão política no Acre.

Daqui uns dias Mazinho será mais conhecido na capital que o prefeito de Cruzeiro do Sul.

E em dois meses – janeiro e fevereiro – a meta de acesso deste blog já ultrapassou a meta de julho – de julho! – em 20 mil acessos.

Em breve a 3ª e última Temporada, que terá 03 vídeos.

J R Braña B.