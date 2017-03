‘Terrorismo de indignação’…

Assista e veja se você já não foi manipulado em seus sentimentos pela mídia burguesa (meia dúzia de famílias que controlam a TV) que domina a imprensa do Brasil.

A explicação é do filósofo italiano Domenico Losurdo, que veio ao Brasil participar do evento ‘100 anos de Revolução Russa e 95 anos do PCdoB’.

São somente oito minutos…assista e reflita.

Vídeo do Vermelho