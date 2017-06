Dep Rocha: 500 mil para revitalizar Praça 25/SET de Sena

Do gab do dep federal Rocha para este blog

(…)

O deputado Rocha anunciou ainda o pagamento da “emenda de relator” de indicação dele e destinada ao município de Sena Madureira. Rocha havia destinado R$ 1 milhão, para a reforma das Praça 25 de Setembro, Praça do Bosque e Praça do Cristo Libertador e, para esta etapa, conseguiu o pagamento da primeira parcela de R$ 500 mil reais. Os recursos foram disponibilizados por meio da Ordem Bancária (OB) n° 2017OB800029, desta terça-feira.

“Meu mandato é voltado à melhoria do meu estado, sem observar bandeiras partidárias. A liberação de emenda conseguida nos primeiros meses de mandato é uma tarefa difícil, mas foi muito recompensador. Com os recursos as praças vão ser modernizadas, com mais conforto e qualidade de vida para a população de Sena Madureira”, destacou Rocha.

(…)

Em tempo: o deputado Rocha indicou 600 mil para Xapuri

Em tempo 2: que a prefeitura tenha um projeto moderno para a Praça 25/SET.