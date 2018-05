Divulgação Carlos Vale, pré-candidato a deputado estadual PTB em Santa Rosa

Agenda em Santa Rosa:

-Estive em Santa Rosa no ultimo final de semana para prestigiar o aniversário da cidade, 26 anos de fundação juntamente com a Charlene Lima, presidente do meu partido PTB e pré- candidata a deputada federal. Aproveitamos a oportunidade para realizar uma Agenda Positiva junto às lideranças locais. Superou as expectativas, foi muito produtiva para integrar nosso trabalho e fortalecer nosso trabalho dentro da Regional Purus – Carlos Vale.

(Ouça a rádioweb oestadoacre.com pelo celular, tablet, laptop e desktop…só clicar no play no começo desta página)

Antes publicamos…: