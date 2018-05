divulgação gab sen petecão

O senador Sérgio Petecão (PSD) esteve nesta terça-feira (28) em reunião com o presidente interino do INCRA, Francisco Nascimento, para discutir a proposta de reestruturação de carreira dos servidores e a necessidade de fortalecimento do Instituto.

Antes da reunião com Nascimento, Petecão se reuniu com servidores do Instituto do Acre onde assumiu o compromisso de mobilizar os parlamentares a fim de que o governo federal apresente uma medida de reestruturação das carreiras. “Me comprometi com os funcionários e me coloco à disposição desta causa”, afirmou.

Além disso, Petecão solicitou a liberação de R$ 1 milhão, em benefício da Superintendência do Instituto no Acre, para a aquisição de combustível. A ideia é que seja possível construir parceria do INCRA com o executivo estadual e municipal para a manutenção de ramais.

Uma vez que o governo estatual e prefeituras disponibilizem maquinários para as obras de recuperação de vias, o Incra garante o combustível dos equipamentos. Assim, a trafegabilidade dos ramais que dão acesso aos assentamentos terão condições de trafegabilidade para o escoamento da produção agrícola, além de facilitar que ações de melhorias do governo cheguem à região.

