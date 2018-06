# vereador Eduardo Farias capital tarifa

oestadoacre.com ouviu nesta tarde o vereador Eduardo Farias (PCdoB), que é líder da prefeita Socorro Nery na câmara municipal.

Alguns pontos abordados pelo vereador:

-Reajuste das tarifas: temos que agir com responsabilidade

-Oposição tem que entender que vivemos no capitalismo (ela quer aumento no governo federal dela e congelamento aqui no governo que são oposição – J R Braña B)

-Assembleia tem que reduzir o ICMS do diesel e não fazer CPI que não vai dar em nada

Ouça abaixo a íntegra da conversa com o vereador Dudu.