# copa da rússia portugal

Divulgação MF/Press Global

Gabi Ferreira é uma nutricionista apaixonada por futebol, com apenas 23 anos de idade, a gaúcha é torcedora de Portugal. Quando perguntamos as seleções que ela daria prioridade na torcida ela respondeu:

“Minha família é portuguesa e alemã e eu nasci no Brasil, torço para Portugal, torço para o Brasil, e ainda tenho a Alemanha, em ordem de prioridade”.

Sobre a rivalidade do Cristiano Ronaldo x Messi:

“Sempre me perguntam o que eu acho do CR7, não sou eu quem opino, não os números que ele fez. Há muita gente dizendo que Messi é melhor, não faz sentido, vejam os números e parem de ser do contra. O cara assume a responsabilidade, bate no peito e faz, não tem pressão nem medo, é uma máquina e o maior jogador da história do futebol. Jogadores como Pelé e Maradona jogarem em outra época, havia espaços, o nível dos jogadores não era como os de hoje.”

Fotos MF/Press Global: