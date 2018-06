# gladsonC sena

Demorou….!

Nos cálculos de aliados do prefeito Mazinho, o pré-candidato da oposição ao governo havia mais de 60 dias que não punha os pés em Sena Madureira e, quando resolve ir ao município, não encontra com o prefeito Mazinho, o principal cabo eleitoral da oposição.

É certo que o prefeito estava em viagem a Rondônia, porém chegou nesta tarde…GladsonC foi ao município também neste domingo e poderia ter avisado que iria a Sena…ou não?

Há, sim, um desencontro entre o candidato GladsonC e o prefeito Mazinho…

Tudo por conta da indefinida coligação proporcional entre o partido de GladsonC e o MDB do prefeito.

Em tempo: a primeira-dama de Sena, que seria candidata a deputada estadual, até viajou para Manaus…O prefeito teria o Plano B, ou o Plano M…lançar sua filha a deputada pelo PMN…De qualquer forma, os adversários diretos de Mazinho em Sena (os candidatos do PP e os demais disputantes a uma vaga na Aleac) estão numa numa sinuca de bico….Além do próprio candidato ao governo, que, parece, não dá muita importância para o apoio do prefeito de Sena.

J R Braña B.