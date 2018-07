Frente Popular e o maior dos desafios políticos (v,fp)

# fp desafio eleição 2018

Os partidos da Frente (PT-PCdoB-PSB-PDT….), realizaram sua convenção neste sábado para enfrentar o maior desafio político de todos os tempos no Acre

O Ginásio do Sesi, arredores e até as ruas do Manoel Julião ficaram lotados por uma multidão.

Marcus Alexandre é o cabeça e linha de frente da aliança e sabe o tamanho do desafio depois de duas décadas de Frente Popular no poder central no Acre.

A campanha eleitoral promete ser a mais disputada…

Previsões?

Impossível…

Tudo pode acontecer nesta campanha no Acre…

É o velho querendo voltar travestido de novo e o novo tentando se atualizar para seguir em frente e sobreviver…

A eleição de 2018 será divisor de águas….

A guerra está declarada….

Não cabe neutralidade…murismo…meio termo…

É mais uma página sendo aberta na história do Acre.

J R Braña B.

Post scriptum: Alguns momentos da Convenção

Perpétua…: ‘A imagem da vitória’

Video…Perpétua… convenção Frente Popular do Acre…” Essa é a imagem da vitória’ pic.twitter.com/QDddM89C4A — Oestadoacre (@Oestadoacre) 21 de julho de 2018

Jorge Viana…: Temer é pior de todos os governos

Vídeo…Senador JV convenção Frente Popular…’ Temer é o pior governo de todos os tempos do Brasil’ pic.twitter.com/ZIX1C82qB8 — J R Braña B. (@jrbrana) 21 de julho de 2018

Gov Tião Viana…: quando terminar meu mandato vou dar aula na universidade e atender no hospital das clínicas

Gov Tião Viana…Convencão da Frente Popular do Acre….’qdo terminar meu mandato vou dar aula na universidade e atender no hospital das clínicas’ pic.twitter.com/uHHDh7HNEh — J R Braña B. (@jrbrana) 21 de julho de 2018

Marcus Alexandre…: ‘Não estou sozinho neste desafio’