Série C: Sergipanos em nota criticam e lamentam ódio no Acre (v)

# confiança série c

O time de Sergipe, que aplicou um sonoro chocolate no Atlético Acreano no último final de semana por 3 a 0 divulgou nota na sua conta da rede social criticando a atitude de torcedores acreanos durante o jogo no Florestão.

‘A diretoria do Confiança vem a público lamentar a repudiar profundamente o episódio ocorrido em Rio Branco, quando torcedores do Atlético Acreano insultaram os atletas do Confiança de maneira execrável e xenófoba.

‘O Confiança é um clube de raízes populares. Nossa história é completamente avessa a movimentos preconceituosos. Respeitamos todos os clubes de todas as regiões e temos grande empatia com os co-irmãos do Norte e Nordeste.

‘Somos filhos de uma pátria miscigenada, batalhadora e vencedora…

‘O povo sergipano é hospitaleiro por natureza…recebemos bem os nossos visitantes e continuares assim…combatendo o mal com o bem.

‘Somos aracajuanos, sergipanos, nordestinos…Brasileiros!

Diretoria do Confiança

Em tempo: essa meia-dúzia de gatos pingados que insultou os sergipanos no estádio Florestão, aqui em Rio Branco, são ignorantes natos saídos do armário nesses tempos de ódio e preconceito contra o povo do Nordeste e não representam a maioria do povo acreano, felizmente. Os sergipanos são muito bem vindos ao Acre – J R Braña B.

A nota completa você lê aqui e ouve os gritos descabidos de torcedores