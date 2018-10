Jordão ensina plantar uma semente: crianças assistem debate político

# jordão eleição acre

No município do Jordão até as crianças foram chamadas e se interessaram em ver o debate entre os candidatos ao governo.

Isso é fazer política…

É isso que a esquerda deve fazer no Acre…

É assim que construiremos uma consciência crítica, democrática, que hoje não temos…

É assim que se educa para a participação…

É assim que se educa para não aceitar ideias fascistas…

É assim que se avança em sociedade…

Se tivesse ocorrido esse exemplo do Jordão há 20 anos…não teríamos um Acre de maioria de jovens apoiando o candidato das trevas e do senso comum.

Enfim, o Jordão mostra o caminho aos democratas do Acre.

J R Braña B.

