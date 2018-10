Sem debate é melhor adiar as eleições até o candidato ter condição de saúde

# eleições brasil 2018

Bolsonaro não quer participar de debate ou não pode (ou teme)….então que seja adiada a eleição até ele ficar bom e enfrentar o seu concorrente democraticamente.

Ou vai o vice aos debates. Ou uma junta médica isenta o examina. Ou se adiam as eleições. Ou estão escondendo seu estado de saúde real e, se for eleito, quem vai ser presidente e’ o vice.

No mesmo dia do debate, Bolsonaro fará ato político com os eleitos do seu partido. O atestado médico para não ir ao debate é uma farsa! O machão, prendo e arrebento, na real é um cagão amarelento que não tem coragem de ficar cara a cara com o adversário. #BolsonaroCagão

— Ideli Salvatti (@idelioficial) 10 de outubro de 2018