‘Jogam por dinheiro numa ditadura, então entendo porque votam em Bolsonaro’ (v)

# erci cantona brasil

O ex-craque francês Eric Cantona na sua conta do TT.

-Quando vejo o Brasil ir jogar na Arábia Saudita (uma sanguinária ditadura que a imprensa não diz nada – J R Braña B.) eu consigo entender porque milhões de brasileiros estão dispostos a votar em Bolsonaro.

Que humilhação pra nós, né?

Assista abaixo:

O francês Eric Cantona joga no time do @Juninhope08 e do Maradona fora de campo: sempre ao lado do povo trabalhador e contra os fascistas! #NãoPassarão #NoPasarán pic.twitter.com/60ZAMyQzKt

— Paulo Pimenta (@DeputadoFederal) 13 de outubro de 2018