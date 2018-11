Filha de Lula: ‘Meu pai, meu amor…’ (emocionante)

# lula filha

brasil de fato

Texto de Lurian Cordeiro da Silva, filha mais velha de Lula, a propósito do depoimento esta semana em Curitiba

“Ontem eu vi a imagem de um homem forte, mas triste, num embate com uma juíza e um promotor soberbos…

Ontem eu vi a justiça agir de forma cega e insensível perante um homem, de 73 anos, inocente, que luta todos os dias para que desfaçam o mínimo da maldade atentada contra ele e sua família

Ontem eu vi uma jovem mulher que poderia entrar pra história como digna e justa, tratar um inocente com desrespeito, intolerância e total parcialidade

Ontem eu vi a dor de um homem que injustamente está sendo privado do convívio dos seus amigos, do seu povo, mas principalmente da sua família, das pessoas que ama, dos seus filhos, netos e bisneta…

Ontem eu vi um olhar de tristeza

Ontem eu vi um olhar de indignação

Ontem eu ouvi uma súplica: “me leva com você”

Ontem meu coração partiu em mais pedaços, meu corpo se sentiu mais cansado…

Meu pai, meu amor, TODOS sabem da sua inocência, inclusive os que te julgam, condenam e maltratam.

A história vai cobrar… não estaremos mais aqui pra ver, mas num futuro, a história mostrará quem é quem…

Continuo aqui, com fé, com amor e com esperança”

#queremosLulaLivre

