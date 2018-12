Segurança: GladsonC participa de encontro com governadores

# gladsonc encontro gov seg

Gladson participa de debate sobre segurança pública durante Fórum dos Governadores

O senador e governador eleito pelo Acre, Gladson Cameli (Progressistas) participou na quarta-feira (12) do Fórum de Governadores, realizado na sede do Conselho Nacional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), em Brasília, com o objetivo de discutir o tema da segurança pública em todo país. Vinte e três governadores e dois vices eleitos participaram da reunião, que contou com a presença do futuro ministro da Justiça, Sérgio Moro, e do presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Dias Toffoli.

Este é o segundo encontro dos novos chefes dos executivos estaduais eleitos em outubro e entre os assuntos prioritários estão o controle de fronteiras e sistema prisional.

“Como todo o Brasil, o Acre vive uma situação gravíssima no quesito segurança pública, e nós comprovamos o clamor da sociedade durante o período eleitoral através de pesquisas qualitativas que nos mostraram o quadro de criminalidade que assola as famílias, principalmente no que diz respeito a tráfico de drogas, que ganham mercado por conta das fronteiras com o Peru e a Bolívia, alguns dos maiores exportadores de drogas do mundo”, disse Gladson.

