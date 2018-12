Vivo deve morrer de preocupação com notificações do Procon/Acre

# procon vivo ac

Do Gov do Acre

Procon notifica operadora de telefonia móvel para esclarecer má prestação de serviços

Após receber inúmeras denúncias sobre a má prestação de serviços da operadora telefônica Vivo em Brasileia e Epitaciolândia, a Diretoria de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) no Acre notificou a Operadora Vivo a prestar esclarecimentos sobre a prestação de seu serviço nesses municípios.

De acordo com o artigo 20 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços é responsável pelos vícios de qualidade que tornem impróprios ao consumo ou diminuam seu valor.

(…)

Em tempo: a Vivo, Oi, Claro e todas pintam e bordam e nada acontece…Os bancos, idem…

Em tempo 2: notificações…as empresas devem ter dia e hora para incinerar notificações que não dão em nada…

Em tempo 3: esperem deitados as providências…

