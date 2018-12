Por que PP, PSDB e MDB perderam legitimidade para criticar Tião Viana?

tião viana manchete sonho #

Ainda faltam 9 dias para o PT/Frente Popular deixar o governo….

PP, PSDB, DEM e MDB sonham toda noite a manchete nos principais sites da imprensa local com o atraso do 13º salário dos servidores do Acre…

Algo assim:

Governo do PT não paga 13º para todos os servidores do Acre

Tião Viana deixa governo sem pagar 13º da maioria dos servidores

Único governador do PT que atrasou parte do 13º no Acre

Não é mais virgem: PT entrega governo sem pagar 13º completo de servidores do Acre

E por aí vai…

Há um porém: a oposição na Assembléia até o dia 31/1/2019, especialmente os deputados do PP, PSDB e MDB perderam a legitimidade para fazer críticas ao governo Tião Viana no tocante a eventuais erros e irregularidades administrativas.

Por quê?

Porque ajudaram a aprovar as contas do governo do PT na Assembléia (não houve um único senão dos combativos da oposição)…e tudo isso com as bençãos e a concordância de quem?

De GladsonC, que assume em pouco mais de uma semana!

Para quem acreditou cegamente no bla bla blá colérico dos deputados do PP, MDB e PSDB na Aleac contra o governo Tião Viana este ano todo….Boas Festas com os salários em dia!

J R Braña B.

Gostou desse conteúdo? Ajude a manter oestadoacre …clique aqui