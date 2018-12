Acreano viabiliza 13º dos servidores estaduais mesmo sonegando 2 bi

13o salário acre

Revelação deste feriado de Natal do ac – se tiver fundamento – mostra que o contribuinte do Acre (que movimenta o comércio e a economia durante o ano todo) e gera milhões e milhões em tributos ao tesouro estadual – é o grande responsável pelo pagamento dos servidores do Acre (exceto os da Educação, cujo recurso é constitucional e é repassado pela União, provenientes também dos impostos dos 210 milhões de brasileiros).

Traduzindo o furo do ac: o povo é que sempre ajuda o povo!

Em tempo: imagina se a sonegação de impostos no Acre não fosse tão alta…acreanos já sonegaram mais de 2 bi só este ano (confira o Sonegômetro)

