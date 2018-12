Hospital de Sena: Juza presta contas de gestão (f)

hospital sena #

Bom, hoje 31/12/2018, último dia do ano quero primeiramente agradecer a Deus por mais um ano. Ano que tivemos muitas alegrias, mas também tristezas. Conquistas e frustrações, que fazem parte dessa passagem aqui pela terra que se chama vida, mas agradeço ao nosso grande Deus por estar sempre ao nosso lado, escudo forte que me fez chegar até aqui.

Depois agradecer ao nosso ainda hoje Governador, o amigo e irmão, Tião Viana. pela confiança que teve na minha pessoa para estar a frente da direção do hospital João Cancio Fernandes, nesses últimos dois anos , muito obrigado senhor governador, que Deus ilumine seu caminho e de todos os seus familiares, com muita paz no seu coração. agradecer também aos deputados Federal, Raimundo Angelim, Léo de Brito, Alan Rick, Moisés Diniz, César Messias, e ao senador JORGE VIANA , todos esses que ajudaram através de suas emendas o nosso hospital.

Também a todas as pessoas funcionários profissionais em saúde, aqueles que não mediram esforços para atender a nossa população mais carente. Mas também, não posso deixar de fazer a minha homenagem de carinho e respeito, a todos os amigos da SESACRE, desde dos amigos da sede no centro de Rio Branco, nas pessoas dos secretários Gemil Junior e Rui Arruda, como também todos os amigos que integram o centro de demandas. Almoxarifado , Transportes, Dafi, Mmh, T.I . , Serviços Gerais, Patrimônio, Manutenção, todos todos…mas todos que sempre com muita dedicação e atenção, atenderam as nossas ocorrências e demandas, quero dizer a todos que foi um imenso prazer trabalhar com todos vocês. Muito obrigado amigos e amigas . Que o senhor Deus abençoe todos vocês e realizem os sonhos e projetos de vida de vocês.

Deixo hoje a direção do hospital João Cancio Fernandes na certeza que dei o melhor de mim junto com a nossa equipe. Equipe diga-se de passagem, equipe de amigos do bem amigos que realmente fazem com amor o seu trabalho. Muito embora sabendo que alguns poderiam fazer um pouquinho mais, fazendo sua parte, e assim essa casa poderia ser Vista com outros olhos bem melhores pela nossa população. Mas , na certeza que dei o melhor de mim junto aqueles que me ajudaram agradeço a deus a vocês amigos e amigas. Da direção administrativa, limpeza, portaria, cozinha, laboratório, técnicos de enfermagem, motoristas, enfermeiros, almoxarifado, farmácia, serviços Gerais, médicos, fisioterapeutas, serviço social, RH , Vigilância, a todos.

Como diz a canção “hoje saio andando devagar porque já tive pressa. “Levo comigo a paz e alegria no coração de ter conhecido , convivido e trabalhado com todos vocês. Quero dividir com vocês um pouco das nossas conquistas que não foram poucas. Estamos deixando o João Cancio, com a sua documentação em dias, Escritura pública de toda sua área documentação esta, que proporcionará todos investimentos futuros que serão empregados neste hospital agradeço também a administração municipal na pessoa do prefeito Mazinho e sua equipe que nos ajudaram nessa escritura. E também estamos deixando, ambulância nova, aparelhos de raio x e ultrassonografia de última geração novos,camas , colchões, cadeiras para acompanhantes, cardiografos, venoscopios, berços , nebolizadores, focos cirúrgicos, estufas, aparelhos de pressão, oximentros de dedos, desfribrilador para reanimação do coração, em fim de equipamentos o João Cancio estar servido hoje muitos equipamentos frutos de emendas parlamentares, e também de parcerias que fizemos com a justiça do trabalho, Vara de Sena Madureira.

Sem contar que também estamos deixando mais de 10 milhões para reforma e ampliação parte já licitada. E mais alimentação para os próximos dias de Janeiro, seguramente alguns itens de alimentação que vão dar para ainda todo o mês de janeiro como por exemplo arroz, feijão, farinha, café, manteiga, açúcar, bolachas, temperos, vinagre, sal, ficando os perecíveis e proteínas com estoque até próximo dia 5 de janeiro. O nosso estoque de Mmh. soros, esparadrapo, algodão, fraldas, álcool, mercúrio, luvas, aparelhos de injeção, em fim. A farmácia está com seus estoques para atender a nossa população nos próximos 15 dias dependendo da demanda dos nossos usuários do Sus.

Feliz 2019 a todos !!!!

JUZA BISPO.

PS. Abaixo segue o registro de nossas conquistas junto ao hospital João Cancio Fernandes, de Sena Madureira.

